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Бойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФ

25 июня 2022, 12:27

Оккупанты подорвались на мине, которую подложили для них украинские военные.

окупанты подорвались на мине
Бойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФ/ Telegram Диванно-штурмовая бригада, скрин

Украинские воины ликвидировали группу из трех российских наемников, которые ранее воевали не только на Донбассе, но и в других странах мира.

Эту задачу выполнили бойцы отряда Сил специальных операций "Азов Харьков". Об этом сообщает командир отряда Анатолий Сидоренко.

По словам Сидоренко, уничтоженные оккупанты успели повоевать в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, а также на Донбассе.

"Опытные и хорошо обученные, которые пришли с одной целью – убивать", – отметил командир украинского отряда.

Однако убивать они больше не будут, ведь получили билеты на концерт Кобзона.

"Теперь во вражеском отряде три вакантных места", – иронично отметил Сидоренко.

Ранее сообщалось, что указанные трое оккупантов погибли на Харьковщине. Оккупанты из подразделения ДШГр "Русич" подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили украинские воины. Момент "демилитаризации" зафиксировал на фото другой захватчик, ехавший сзади на квадроцикле.

  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"

Интересно, что захватчики из подразделения "Русич" еще 18 июня угрожали украинским бойцам, что их головы будут украшать пикап захватчиков. И уже 20 июня этот пикап разнесло на куски из-за установленной украинскими воинами мины.

Напомним, во время очередного обстрела Харьковщины россиянами в селе Безруки Дергачевского района погибла 8-летняя девочка Маргарита Гапоненко. Ребенок как раз в момент обстрела сидел на пороге дома и читал книжку. Она получила смертельные ранения от взрыва кассетной бомбы, которая прилетела прямо во двор.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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