Уничтожены 8 БМП и склад боеприпасов: украинская авиация метко "отработала" по оккупантах

Украинская авиация метко "отработала" по оккупантах/ Reuters, Армия Информ

Украинские Воздушные силы в пятницу, 24 июня, нанесли несколько авиаударов по оккупантах на Изюмском направлении в Харьковской области. На задание вылетали штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м.

В результате удачной атаки были уничтожены восемь боевых машин пехоты и живая сила врага. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также на юге украинская авиация уничтожила очередной склад боеприпасов российских захватчиков.

В то же время противовоздушная оборона ДШВ навсегда приземлил еще один российский штурмовик Су-25.

Отмечается, что активность вражеской авиации вблизи украинских границ не снижалась. При этом оккупанты применяют боевую авиацию преимущественно дистанционно – они не входят в зону, где их может сбить украинская противовоздушная оборона.

Оккупанты продолжают осуществлять ракетные обстрелы по Украине, используя ракеты разного класса – воздушного, морского и наземного базирования.

Также захватчики ведут воздушную разведку с помощью беспилотников как по линии фронта, так и внутри Украины. В ДШВ ВСУ отмечают, что враг, очевидно, изучает готовность украинской обороны, уязвимые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставки западного вооружения.

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Самолеты РФ выпустили по меньшей мере два десятка ракет для обстрела Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 24 ракеты.

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