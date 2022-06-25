Ракетный удар по Львовщине: РФ выпустила по области 6 ракет, из них четыре "прилета"

Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.
Утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты ударили ракетами по Львовской области. Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, шесть ракет были выпущены с Черного моря.
Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе.
В результате ракетного удара пострадали четыре человека: один человек получил травмы средней тяжести, трое - легкие ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
Пожар, возникший в результате обстрела, локализован.
Как сообщал Главред, рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в четырех областях - Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси. В целом, по Украине выпустили около 40 ракет.
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