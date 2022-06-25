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Читала книжку на пороге: оккупанты убили 8-летнюю девочку на Харьковщине

25 июня 2022, 11:47

Кассетная бомба прилетела прямо во двор жилого дома, где был ребенок. Ранения получила также тетя девочки – за ее жизнь борются врачи.

кафиры убили 8-летнюю девочку на Харьковщине, маргарита гапоненко
Оккупанты убили 8-летнюю девочку на Харьковщине/ скрин из видео, ua.depositphotos.com, Telegram Синегубов

Во время очередного обстрела Харьковщины россиянами в селе Безруки Дергачевского района погибла 8-летняя девочка Маргарита Гапоненко.

Ребенок как раз в момент обстрела сидел на пороге дома и читал книжку. Она получила смертельные ранения от взрыва кассетной бомбы, которая прилетела прямо во двор, пишет "Обозреватель".

Тетя девочки Юлия Корецкая, которая в это время развешивала на улице белье, также получила ранения. Она находится в больнице, и за ее жизнь борются медики.

"Как рассказывают соседи семьи, мама Людмила звала Риту домой. Но она ответила: "Буду Ждать тебя здесь, чтобы прочитать тебе книгу". И в это время во двор их дома прилетела кассетная бомба. Риточка погибла, а Юля в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице", – рассказала знакомая семьи.

Трагедия произошла днем 21 июня, на следующий день – 22 июня – состоялись похороны ребенка.

Рита закончила второй класс

Погибшая девочка в этом году закончила 2 класс. Она очень любила петь и имела способности к этому занятию.

Ребенок жил с мамой и тетей Юлией – родной сестрой мамы. Отец Риты умер. В селе также проживает брат мамы.

Мама до войны работала на местном заводе, однако сейчас он не работает из-за боевых действий.

маргарита гапоненко харьковщина
8-летняя Маргарита Гапоненко/ скрин из видео

Большинство жителей села эвакуировались

Село Безруки на Харьковщине очень часто попадает под российские обстрелы. Оно расположено в 12 километрах от границы с Белгородской областью России, откуда оккупанты часто палят без разбора по домам мирных жителей.

Село почти опустело – большинство людей эвакуировались, пока еще была такая возможность. В населенном пункте остались преимущественно люди пенсионного возраста.

Почему семья Риты не уехала из деревни, соседи объяснить не могут. Предполагают, что они сначала надеялись пересидеть, однако потом выезжать уже было поздно.

Семья просит средства на лечение пострадавшей из-за обстрела Юлии. Чтобы помочь, можно перевести деньги на карту 5168745108079846 Корецкая Людмила. В разделе "Назначение" пишите "Помощь".

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Самолеты РФ выпустили не менее 40 ракет для обстрела Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 24 ракеты.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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