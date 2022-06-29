Серьезнее, чем рак: Зеленский рассказал о "болезни" Путина

Путин рассказал о болезни Путина / Коллаж Офис президента, УНИАН

Президент РФ Владимир Путин действительно болен. И эта болезнь заключается в неуважении к народу Украины и пытках украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, - ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не "болен" неуважением к украинцам не только Путин, но и многие из его окружения.

"Это сложный момент. И это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больны, излишние амбиции, неуважение к международному праву, неуважение к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно", - сказал Зеленский.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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