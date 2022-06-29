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"Пойдут в СИЗО": в России заявили, что не обменяют украинских пленных

29 июня 2022, 09:28

Председатель Следственного комитета РФ подчеркнул, якобы такое решение уже согласовала властная верхушка.

украинсие военные
В России заявили, что не обменяют украинских пленных/ Reuters, Facebook ООС

В России заявили, что они не отдадут Украине ее защитников, попавших в плен к оккупантам.

Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет российское издание"Фонтанка". При этом он отмечает, якобы такое решение уже согласовали "там, где нужно было".

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – цитирует издание слова Бастрыкина.

При этом он отметил, российские следователи сейчас якобы работают с 2 тысячами украинских пленных, которые, по его словам, "прибыли вчера".

Напомним, боевики так называемой "ДНР" похитили трех иностранцев и удерживают их в плену. Мужчин собираются казнить. Боевики обвиняют пленных иностранцев в помощи украинским военным.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты шантажируют украинских военных, похищая их детей и других родственников. Российские военные требуют, чтобы украинские защитники приехали на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

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