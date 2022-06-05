В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их имена

В "ДНР" грозят казнить иностранцев / УНИАН

Боевики так называемой "ДНР" похитили трех иностранцев и удерживают их в плену. Мужчин собираются казнить. Об этом заявили в так называемой "генпрокуратуре республики".

Боевики обвиняют пленных в помощи украинским военным, ведь они участвовали в войне в качестве добровольцев.

Речь идет о подданных Великобритании Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также о граждане Марокко Саадуне Брагиме.

Сейчас пленные ожидают незаконного заседания суда. Боевики утверждают, что пленным грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Стоит отметить, что действия боевиков "ДНР" можно считать преступными, согласно международному праву. Сам же суд "ДНР" не имеет никакой юридической силы и является незаконным.

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Напомним, ранее террористы из "ДНР" начали угрожать смертной казнью защитникам Мариуполя, которые сейчас находятся в плену. Такое заявление сделал "глава министерства юстиции" так называемой "ДНР" Юрий Сыворотка, Он сказал, что украинских пленных, в том числе и бойцов с завода Азовсталь, собираются "судить", и некоторых из них могут подвергнуть смертной казни.

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