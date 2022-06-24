Оккупанты похищают детей украинских военных и требуют прибыть на оккупированные территории

Оккупанты похищают родственников украинских военных / Reuters,

Российские оккупанты шантажируют украинских военных, похищая их детей и других родственников. Российские военные требуют, чтобы украинские защитники приехали на оккупированные территории в обмен на безопасность родных. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Такие случаи на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. Российские военные получают информацию от коллаборантов-предателей, которые передают оккупантам базы данных украинских граждан.

"На сегодня большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей", - говорится в сообщении.

Недавно оккупанты взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего.

"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут надлежащим образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание", - добавили в ГУР.

Имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников украинская сторона не называет из соображений безопасности.

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Напомним, российские оккупанты в Херсонской области массово задерживают и избивают мужчин всех возрастов. Их держат в ямах и сильно бьют. Также в некоторых населенных пунктах оккупанты вывозят и грабят имущество общин и людей.

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