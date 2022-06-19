На Херсонщине оккупанты массово похищают мужчин и издеваются над ними

На Херсонщине оккупанты массово похищают мужчинам и издеваются над ними / УНИАН, Супильне

Российские оккупанты в Херсонской области массово задерживают и избивают мужчин всех возрастов. Их держат в ямах и сильно избивают. Об этом сообщил в Facebook известный эксперт и журналист Сергей Данилов.

"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин, независимо от возраста. Держат в ямах, сильно бьют. Без явных причин, превентивно всех подряд", – написал Данилов.

Также, по словам журналиста, во всех вышеперечисленных населенных пунктах оккупанты вывозят и грабят имущество громад и людей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко пояснил, в чем сложность освобождения Херсонщины. По словам генерала, если армия Украины будет иметь достаточно оружия и начнет сильнее давать отпор, оккупанты остановятся аж за Керченским мостом.

Кроме того, украинские офицеры призвали жителей Херсонской области покинуть оккупированные территории - для того, чтобы воинам ВСУ было легче их освободить.

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