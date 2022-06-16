ВСУ выгонят армию РФ за Керченский мост: генерал объяснил, в чем сложность освобождения Херсонщины

Генерал Марченко объяснил, в чем сложность освобождения Херсонщины/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Российские захватчики немного укрепились в Херсонской области, пока Украина потеряла часть оперативного времени. Однако, если бы Вооруженные силы Украины имели достаточно вооружения, то оккупантов уже давно выгнали бы с территорий, которые им удалось временно занять.

Об этом рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной города Николаев, в интервью "Крым.Реалии". По его словам, украинские военные, несмотря на потерю части оперативного времени и другие сложности, готовы и намерены отбивать Херсонщину и другие временно оккупированные Россией территории.

Он отметил, что в Херсонской области оккупанты регулярно ведут обстрелы по определенным точкам – таким образом они пытаются снизить моральный дух у местного населения.

"Мы немножко потеряли оперативное очень важное время и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа отдельных подразделений, которые монотонно, каждый день бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей", – говорит генерал ВСУ.

Сейчас в Украине все еще не хватает военной техники, вооружения, артиллерии, ПВО и поддержки с воздуха, отмечает Марченко.

"Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает – это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха. Если бы мы разогнались, поверьте, что они остановились бы уже за Керченским мостом", – подчеркнул генерал.

Читайте такжеНа Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNПо его словам, оккупанты, несмотря на их частичное укрепление на Херсонщине, на самом деле очень боятся ВСУ. Марченко уверен, что если украинские военные пойдут в массированное контрнаступление, то российские захватчики начнут трусливо разбегаться.

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Ранее экс-командующий силами Альянса в Европе Уэсли Кларк заявил, что НАТО должно прямо вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить. Он подчеркнул, что Альянс должен делать выводы из прошлого.

Также ранее сообщалось, что РФ за первые 100 дней войны уже потратила большую часть своего военного потенциала. Чтобы хоть как-то пополнить свои ресурсы, российскому диктатору Владимиру Путину возможно придется брать "паузу" в войне по крайней мере на несколько месяцев. Также в РФ возможна всеобщая мобилизация хотя Путин долгое время ее избегал.

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