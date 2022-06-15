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НАТО должно вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить – экс-командующий силами Альянса в Европе

15 июня 2022, 11:13

Уэсли Кларк заявил, что выступает за прямое вмешательство НАТО в войну.

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НАТО должно вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить – Кларк/ Reuters, Twitter Wes Clark

Североатлантический альянс должен прямо вмешаться в войну в Украине, иначе ее не удастся завершить. Так считает бывший главнокомандующий (в 1997-2000 годах) союзными силами США и НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Об этом он заявил во время дискуссии "Точки давления: где решается война в Украине", которую организовал Атлантический совет, пишет "Голос Америки".

Он подчеркнул, что НАТО должно делать выводы из прошлого.

По словам Кларка, идея генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО ничего не может сделать, пока не будет прямой атаки, была нивелирована еще в 1990-х годах.

"Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства Альянса", – подчеркнул генерал армии США в отставке.

Читайте такжеНа Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNЕго мнение поддержал и бывший командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филипп Бридлав. Однако, по словам Бридлава, Альянс на сегодня вряд ли решится на такой шаг.

"Конечно, я надеялся, что это произойдет (прямое вмешательство НАТО в войну в Украине – ред.). Но здесь я не оптимист. Возможно, определенная коалиция государств могла бы вступиться", – отметил он.

Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта – Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

Ранее сообщалось, что украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге. Всего за сутки они уничтожили 62 единицы техники врага и ликвидировали 70 оккупантов.

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