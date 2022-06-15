ВСУ отбили наступление оккупантов на трех направлениях фронта/ Генштаб ВСУ

Украинские воины отбили наступление российских захватчиков возле ряда населенных пунктов на Славянском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В то же время сейчас продолжаются бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины сводке по состоянию на утро среды, 15 июня.

На Славянском направлении противникбросает основные силы на то, чтобы продолжить наступление на Славянск. Российские захватчики вели обстрелы из артиллерии в районе ряда населенных пунктов: Шевелевка, Вернополье, Грушуваха и Новая Павловка. Кроме этого, они нанесли удар из авиации возле Гусаровки.

На этом направлении оккупанты пытались штурмовать в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, однако этот штурм отбили украинские воины. Враг также ведет наступление в направлении Краснополья, там продолжаются боевые действия.

На Донецком направлении оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошкивка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

Враг не вел активных действий на Лиманском направлении, однако там он обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру неподалеку Сидорово, Маяков и Закитного.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных на Северодонецком направлении, применяя минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

На этом же направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи ряда населенных пунктов: Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское и Метелкино. А вблизи Белой Горы захватчики еще и применили авиацию.

Читайте такжеНе только оружие: военный эксперт объяснил, чего не хватает ВСУ для успешного контрнаступленияВ Генштабе отметили, что воины ВСУ успешно отражают враждебные попытки штурма в Северодонецке и Тошковке, там продолжаются боевые действия.

Украинские бойцы отбили наступление врага в районе Николаевки на Бахмутском направлении. Однако оккупанты перегруппировываются и готовятся к новому наступлению. Также противник на этом направлении вел штурм вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганське, Берестово, но понес потери и вынужден был отойти на ранее занятые позиции. Кроме этого, продолжаются штурмовые действия в районе Врубовки, там продолжаются бои.

Защитники Украины отбили наступление оккупантов и заставили врага отойти возле населенного пункта Шевченкона Новопавловском направлении.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник не вел активных боевых действий, однако обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов, а возле Каменского еще и нанес авиаудар.

"На Волынскому и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудованные позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", – отметили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе села Рубежное, которое расположено в 46 километрах от Харькова.

"Российский агрессор и в дальнейшем блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители КРМБ типа "Калибр", – отмечают в Генштабе.

Напомним, в ночь на 15 июня оккупанты обстреляли город Апостолово Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня Ураган. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического альянса должны предоставить украинской армии больше тяжелого вооружения для противостояния России. При этом все государства должны быть готовы помогать Украине длительное время.

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