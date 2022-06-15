Пентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФ

Ллойд Остин / Reuters

В Министерстве обороны США считают достоверные данные о потерях Украины в ходе войны с Российской Федерацией.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, данные о гибели от 100 до 200 украинских военных в день не вызывают сомнений, пишет CNN.

"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, настолько серьезны", - отметил он.

При этом, по его словам, до сих пор не видно ослабления боевого духа украинцев, поскольку они продолжают сражаться в условиях жестоких артиллерийских баталий.

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Война в Украине

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно гибнут около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что с начала вторжения России украинская армия могла потерять до 10 тысяч военных.

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