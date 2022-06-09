ВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - Резников

Ситуация на фронте тяжелая. Наступление РФ наталкивается на мощное сопротивление, подчеркнул министр обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Украина теряет ежедневно до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, наталкивается на мощное сопротивление, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта", - отметил министр.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
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