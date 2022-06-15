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Ночью оккупанты накрыли "Ураганами" город в Днепропетровской области: есть погибшие

15 июня 2022, 07:15

Первые последствия вражеского обстрела были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня.

РСЗО Ураган
Россияне обстреляли из Ураганов город Апостолово / Фото oruzhie.info

В ночь на 15 июня оккупанты обстреляли город Апостолово Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня Ураган.Погибли как минимум четыре человека, сообщил мэр города Андрей Оса в Telegram.

"Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших", - написал он.

По словам Осы, первые последствия обстрела были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня.

Как сообщал Главред, во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

Утром 14 июня в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.

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