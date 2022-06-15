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Украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге: всего уничтожили 62 единицы техники

15 июня 2022, 08:50

Защитники Украины только за сутки ликвидировали 70 оккупантов, ударив по скоплению сил противника.

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Украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на юге/ Reuters, Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ за сутки, 14 июня, уничтожили 70 российских оккупантов и 62 единицы техники врага на Юге нашего государства.

Украинские воины ударили по скоплению сил противника. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что оккупанты предприняли две попытки нанести авиационный удар по силам ВСУ. Однако во время одной из таких попыток бойцы одного из украинских подразделений "приземлили" вражеский вертолет. Он был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Еще одну попытку атаки с воздуха оккупанты совершили днем 14 июня. Вражеский вертолет Ми-8 атаковал речную переправу – таким образом российские захватчики хотели ограничить украинских воинов в маневрах.

Защитники Украины не замедлили с ответом.

"В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника", – отмечают в ОК "Юг".

Таким образом были ликвидированы 70 российских оккупантов и уничтожено 62 единицы российской техники:

  • 1 вертолет,
  • 1 самоходная пушка "Пион",
  • 1 реактивная система залпового огня "Град",
  • 3 гаубицы 152 мм,
  • 19 единиц бронированной,
  • 33 автомобильной,
  • 4 – инженерной техники.

Кроме этого, защитники и Украины также уничтожили два склада боеприпасов.

Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта – Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Североатлантического альянса должны предоставить украинской армии больше тяжелого вооружения для противостояния России. При этом все государства должны быть готовы помогать Украине длительное время.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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