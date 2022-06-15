На Луганщине ВСУ сдерживают россиян сразу с трех сторон, много раненых в Лисичанске - Гайдай

Бои за Северодонецк и Лисичанск - Гайдай рассказал, что происходит сейчас / Фото УНИАН

Украинские военные защищают Северодонецк и не позволяют врагу продвинуться в Лисичанск. Оккупантов сдерживают сразу с трех сторон, хотя и становится сложнее. Об этом написал в Telegram утром 15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске.

"За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также двух человек из Золотого...Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и разрушаются дома", - пишет Гайдай.

Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшей завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода".

"По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз попал по"Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, в результате рушатся наши дома", - объясняет Гайдай.

Он также сообщил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах.

"То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, - разрушены шесть домов в почечном, четыре - в Николаевке, три - в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкино", - указывает глава ОВА.

Также из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкиное, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

При этом российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Как сообщал Главред, российская армия сейчас контролирует большую часть Северодонецка, но это не те "успехи", на которые рассчитывал Кремль, начиная войну. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 15 июня.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости: