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ВСУ будут освобождать Херсонщину: жителей области призвали выехать даже через Крым

18 июня 2022, 14:42

Для безопасности граждан во время освобождения Херсонщины будет лучше покинуть эти территории, говорит председатель Херсонского облсовета.

херсон, украинские военные, ВСУ
Жителей Херсонщины призвали по возможности покинуть область, чтобы ВСУ имели плацдарм для освобождения территорий/ Генштаб ВСУ, Общественное

Жителей Херсонской области призывают покинуть оккупированные территории, чтобы воинам ВСУ было легче их освобождать.

Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью агентству "Укринформ". По его словам, украинские вооруженные силы должны иметь плацдарм для деятельности.

"ВСУ должны иметь плацдарм для деятельности. Мы видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или же как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город", – говорит Самойленко.

Он отметил, что некоторые из жителей по определенным причинам не могут покинуть свои дома, однако тем, кто может, лучше это сделать.

Многие украинцы не хотят выезжать через оккупированный Россией Крым, чтобы их потом не обвинили в измене. Самойленко однако подчеркнул, что в такой ситуации главное – сохранить жизни людей.

"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем право их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения... Для меня главное – сохранить максимальное количество херсонцев, и второе – облегчить работу ВСУ", – говорит глава Херсонского облсовета.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 июня, в оккупированном россиянами Херсоне прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву, а сам удар пришелся на автомобиль. По предварительным данным, партизаны взорвали авто коллаборанта-начальника тюрьмы.

Напомним, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко пояснил, в чем сложность освобождения Херсонщины. По словам генерала, если армия Украины будет иметь достаточно оружия и начнет сильнее давать отпор, оккупанты остановятся аж за Керченским мостом.

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