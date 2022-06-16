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Украина получит оружие Запада, после чего вернет Херсон, Мариуполь, Донбасс и Крым – Резников

16 июня 2022, 13:38

Освобождение Крыма – стратегическая цель Украины, к реализации которой государство будет двигаться шаг за шагом, сказал Алексей Резников.

Резников, Крым
Украина собирается освободить все свои территории, включая Крым и Донбасс - Резников / Коллаж УНИАН, Facebook Алексея Резникова

Современное оружие Запада позволит Украине вернуть свои территории, которые оккупировала Россия. Киев намерен освободить захваченные районы Херсонской, Запорожской областей, Мариуполь, а также Крым и Донбасс. План по освобождению украинских земель будет состоять из трех этапов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью CNN он рассказал о том, что главной задачей Украины является освобождение всех захваченных российским агрессором территорий. Речь идет и о Крыме, деоккупация полуострова остается стратегической целью Киева.

Читайте также"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостров"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория и мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал Резников.

По его словам, на первом этапе государство проведет работу над стабилизацией ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в боях с российскими оккупантами.

Второй шаг – возвращение войск РФ на позиции до полномасштабного военного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля.

Далее, говорит министр, состоятся переговоры относительно освобождения, в том числе, и Крыма.

Как утверждает глава Минобороны, для Украины не имеет значения вопрос, может ли попытка возвращения Крыма военным путем еще больше спровоцировать Россию. Москва увидит освобождение украинскими войсками не только Крыма, но и Запорожчины, Мариуполя и Херсона.

"Это не имеет значения. Потому что они (россияне) увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе... потому, что это украинские земли, и Крым также украинская земля, несмотря ни на что", - подчеркнул Алексей Резников.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины пока не может пойти в контрнаступление на занятые оккупантами России позиции. Украинским войска не хватает оружия. У захватчиков серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украина уже получает оружие в рамках программы ленд-лиза. По словам чиновника, норвежские гаубицы М-109 задействованы на поле боя. Остальные поставки тяжелых вооружений ожидаются в начале июля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Дипломат призвал усилить поставки Киеву оружия. Без усиления военной помощи ВСУ сложно сдерживать российские атаки, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.

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Минобороны Украины новости Крыма Алексей Резников война России и Украины
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