Украина получит оружие Запада, после чего вернет Херсон, Мариуполь, Донбасс и Крым – Резников

Освобождение Крыма – стратегическая цель Украины, к реализации которой государство будет двигаться шаг за шагом, сказал Алексей Резников.
Современное оружие Запада позволит Украине вернуть свои территории, которые оккупировала Россия. Киев намерен освободить захваченные районы Херсонской, Запорожской областей, Мариуполь, а также Крым и Донбасс. План по освобождению украинских земель будет состоять из трех этапов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью CNN он рассказал о том, что главной задачей Украины является освобождение всех захваченных российским агрессором территорий. Речь идет и о Крыме, деоккупация полуострова остается стратегической целью Киева.
Читайте также"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостров"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория и мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал Резников.
По его словам, на первом этапе государство проведет работу над стабилизацией ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в боях с российскими оккупантами.
Второй шаг – возвращение войск РФ на позиции до полномасштабного военного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля.
Далее, говорит министр, состоятся переговоры относительно освобождения, в том числе, и Крыма.
Как утверждает глава Минобороны, для Украины не имеет значения вопрос, может ли попытка возвращения Крыма военным путем еще больше спровоцировать Россию. Москва увидит освобождение украинскими войсками не только Крыма, но и Запорожчины, Мариуполя и Херсона.
"Это не имеет значения. Потому что они (россияне) увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе... потому, что это украинские земли, и Крым также украинская земля, несмотря ни на что", - подчеркнул Алексей Резников.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины пока не может пойти в контрнаступление на занятые оккупантами России позиции. Украинским войска не хватает оружия. У захватчиков серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украина уже получает оружие в рамках программы ленд-лиза. По словам чиновника, норвежские гаубицы М-109 задействованы на поле боя. Остальные поставки тяжелых вооружений ожидаются в начале июля.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Дипломат призвал усилить поставки Киеву оружия. Без усиления военной помощи ВСУ сложно сдерживать российские атаки, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.
Главред рекомендует:
- Скоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию Крыма
- В США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма Украине
- Ракеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове