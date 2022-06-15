Херсон все ближе: ВСУ стерли с лица земли штаб оккупантов в области

ВСУ стерли с лица земли штаб оккупантов в области / скриншот, УНИАН

ВСУ продолжают вытеснять врага из Херсонской области. Наши защитники проводят удачное контрнаступление и уничтожают технику и живую силу противника.

Так, бойцы из Кривого Рога и Днепра совместными усилиями обнаружили и уничтожили вражеский штаб в регионе. В Telegram-канале ТрО "АЗОВ" появилась яркая запись операции украинских военных.

На опубликованных кадрах видно, как после прямого попадания снаряда в помещение вражеского штаба в небо поднимается столб дыма. Информация о количестве ликвидированных российских солдат уточняется.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что оккупантов в Херсоне будут избивать "с двух сторон". Он отметил, что многие жители города сидят и ждут, когда они включатся в работу с той стороны.

Читайте такжеАрмия Украины уже в 20 км от Херсона: войска достигают тактических успехов – ОВАРанее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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