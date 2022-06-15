"Местные ждут сигнала": украинский генерал рассказал об освобождении Херсона

Украинский генерал рассказал об освобождении Херсона / УНИАН

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что оккупантов в Херсоне будут избивать "с двух сторон"

В интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии он отметил, что многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны.

"И мы их будем бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли… Там мои братья живут… Там наши люди живут, мы не можем их оставить и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники", – сказал Марченко.

Напомним, ВСУ провели удачные контрнаступательные действия на Южнобугском направлении. Наши защитники освободили село Николаевка на север от Херсона.

Читайте такжеАрмия Украины уже в 20 км от Херсона: войска достигают тактических успехов – ОВАЭто привело к паническим настроениям и деморализовало оккупантов в других подразделениях.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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