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В Херсоне оккупанты собираются заселять ФСБ-шников в квартиры местных жителей

18 июня 2022, 17:06

Захватчики ищут жилье, из которого временно выехали хозяева, для поселения сотрудников российских спецслужб.

херсон, оккупанты, российские военные
В Херсоне оккупанты собираются заселять ФСБ-шников в квартиры местных жителей/ УНИАН, Супильное

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут покинутые квартиры, чтобы незаконно заселить туда сотрудников российской Федеральной службы безопасности.

ФСБ-шники завезли свои семьи в оккупированный город еще месяц назад. Всё это время они жили в гостиницах. Однако, очевидно, жить в гостиницах им надоело. Об этом рассказал советник председателя Херсонской ОВА и военнослужащий теробороны Сергей Хлань, пишет 24 канал.

Сейчас эти работники ФСБ живут в гостинице "Оптима", расположенной на площади Свободы возле областной государственной администрации. По словам Хланя, там живут "элитные русские" со своими семьями.

"Но в гостинице им, наверное, надоело жить, поэтому они начинают искать комфортные квартиры, куда бы могли переселиться. Действительно, оккупанты начали искать в херсонских ЖК квартиры, проверяют, кто когда уехал", – рассказал советник председателя Херсонской ОВА.

Однако, по его словам, россияне не массово съезжают из гостиниц в квартиры херсонцев, это скорее единичные случаи.

Ранее сообщалось, что в российских войсках на Херсонщине очень большие потери личного состава. Поэтому тела погибших они перевозят во временно оккупированный Херсон "КамАЗами". При этом привезенные тела захватчики просто сбрасывают друг на друга.

Напомним, жителей Херсонской области призывают покинуть оккупированные территории, чтобы воинам ВСУ было легче их освободить.

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