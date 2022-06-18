"Довоенной цены уже не будет": Данилов объяснил, что будет с бензином в Украине

Данилов объяснил, что будет с горючим в Украине/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Цены на топливо в Украине уже не вернутся к довоенному уровню.

Однако проблема с его количеством на рынке со временем будет решена. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет LIGA.net.

По его словам цена на бензин в Украине не будет, как раньше, ведь она не может быть намного ниже, чем за рубежом.

"Я думаю, это вопрос скорее экономический, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он разрешится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?", – подчеркнул Данилов.

Топливный кризис в Украине

Напомним, в Украине возник дефицит горючего на АЗС. Чтобы как-то повлиять на этот вопрос, 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива.

Ранее сообщалось, что в Сумах местный житель оригинально вышел из ситуации нехватки бензина. Поскольку сейчас повсюду по Украине большие очереди на заправочных станциях, мужчина решил облегчить себе жизнь и перевел свое авто на дрова.

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