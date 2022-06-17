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"Бодяжный" бензин оставит украинцев без машин: на рынке резко выросло количество контрафакта

17 июня 2022, 02:10

На фоне дефицита топлива существенно ухудшилось его качество. Украинцам все чаще продают "горячую смесь" вместо бензина. Хуже всего ситуация в регионах.

бензин, АЗС, автозаправка
На рынке как минимум до 40% контрафактного топлива / WOG

На фоне топливного кризиса на украинских АЗС значительно увеличилось количество контрафакта. Вместо бензина там продают "горячую смесь", которая за несколько лет использования способна вывести автомобиль из строя.

По словам директора Института потребительских экспертиз Юрия Чернобрывца, главная причина роста доли некачественного бензина в Украине – разрешение на работу для нелегальных мини-НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов). Они "в кустарных условиях производят спиртовое и компонентное топливо", пишет UBR.

"Такие мини-НПЗ замещают существенную долю нормального топлива, по которому возник дефицит. Иногда продается топливо такого качества, что его даже бензином назвать нельзя, это просто такая горючая субстанция. В итоге сейчас получаем много обращений с жалобами – заправили полный бак и попали на достаточно серьезные деньги", – рассказал эксперт.

Чернобрывец говорит, что доля контрафактного топлива на рынке велика - как минимум до 40%. Чаще подделывают бензин, чем дизельное топливо, примерно в соотношении 70 на 30%.

Эксперт добавил, что эта оценка не подкреплена исследованиями и носит "субъективный" характер. По его мнению, хуже ситуация в регионах и отдаленных от областных центров населенных пунктах, куда качественный бензин из Европы просто не доезжает.

Топливный кризис в Украине

В Украине еще в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

6 июня директор консалтинговой группы Аи-95 Сергей Куюн спрогнозировал, что после стабилизации на рынке бензина цены на автогаз пойдут вниз.

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