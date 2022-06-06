Когда рухнут цены на АЗС: украинцам назвали сроки и объяснили причину

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После стабилизации на рынке бензина цены на автогаз пойдут вниз, заявил директор консалтинговой группы Аи-95 Сергей Куюн.

Как сказал он в комментарии Телеграфу, ранее разница в цене между автогазом и бензином объяснялась низкими закупочными ценами и разницей в акцизах, которые для автогаза были в 4 раза меньше – 53 евро (вместо 213 у бензина) за 1 тонну топлива.

Вместе с тем эксперт отметил, что сейчас акцизы на все топливо были отменены, и цена автогаза объясняется иным факторами.

"Из-за дефицита бензина многие сети АЗС теперь ориентируются на продажу автогаза по ценам примерно в пропорции 80% от цены бензина, в то время как обычная пропорция составляла 60-70%. Как только дефицит бензина исчезнет, цена на автогаз снизится до этого уровня", — добавил Куюн.

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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