Дефицит бензина – не беда: в Сумах авто местного жителя ездит на дровах

В Сумах авто местного жителя ездит на дровах из-за дефицита бензина/ скрин из видео

В Сумах местный житель оригинально вышел из ситуации нехватки бензина. Поскольку сейчас везде по Украине большие очереди на заправочных станциях, мужчина решил облегчить себе жизнь и перевел свое авто на дрова.

Такую установку на автомобиле заметили другие местные жители, и сняли ее на видео, одобрительно отозвавшись об этой идее, сообщает УНИАН.

"В Сумах местный кулибин дал свой ответ гигантским очередям на заправках за дорогим бензином и прикрутил к своей ласточке установку на дровах!", – говорится в сообщении.

Топливный кризис в Украине

Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. Чтобы как-то повлиять на этот вопрос, 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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