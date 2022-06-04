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Цены на АЗС обвалятся: эксперт рассказал, когда ждать 40 гривен за литр бензина

4 июня 2022, 05:10

Александр Сиренко оценил перспективу создания государственной сети АЗС.

бензин, АЗС, горючее, заправка
/ sevdon.net

Для государственной сети АЗС, которую Нафтогазу дали задание создать, компания сможет закупать бензин по более выгодной цене за счет опта.

Об этом заявил главный редактор специализированного издания Нафторинок Александр Сиренко в комментарии изданию UBR.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что, у НАКа есть преимущество в виде значительного финансового ресурса.

Это значит, что Нафтогаз может забронировать танкер с горючим в 30 тыс. тонн и добавить к цене всего два доллара на тонну, условно. Так что если национальная сеть АЗС заработает, цены на горючее там действительно могут быть ниже, чем на других заправках.

Однако в нынешних условиях литр бензина А-95 не может стоить менее 40 гривен за литр.

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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