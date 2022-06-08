Топливный скандал: Закарпатье отказалось поставлять бензин из Европы в другие регионы Украины

Бензин цены / pixabay

Закарпатье отказывается поставлять топливо из Европы в другие регионы Украины. Как сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, местные компании хотят в первую очередь обеспечить внутренние потребности области. Сейчас транзитом через регион идет около 30 тысяч тонн топлива.

"Закарпатские компании отказались поставлять топливо из Европы в другие регионы Украины до тех пор, пока не будут обеспечены внутренние потребности региона", - написал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, однако спустя пару часов сообщение было удалено.

По словам регионального политика, Закарпатская область создала механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран Евросоюза происходит максимально оперативно - "без искусственных преград и бюрократии".

Микита также добавил, что все поставщики топлива работают в одной команде на общий топливный рынок региона на одинаковых условиях.

"Сегодня они занимают тут 40%, что более чем в десять раз превышает долю до начала активной фазы войны. Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - подчеркнул глава военной администрации.

Скандал с топливом на Закарпатье

Позже Закарпатская областная администрация дала опровержение своего изначального сообщения, написав, что "тезисы неправильно поняли".

"Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня", - сказал Микита.

Он также добавил, что речь шла о том, что местные предприятия не спекулируют на цене и не продают топливо в другие области.

По его словам, Закарпатье не хочет "забирать топливо у других регионов", поэтому пытается само закрыть свои потребности.

Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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