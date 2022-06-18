Не могут поделить "власть": на Херсонщине оккупанты устроили кровавые разборки

Оккупанты устроили кровавые разборки во время деления "власти" / Reuters

В Херсонской области российские оккупанты устроили разборки со стрельбой. Они всячески пытаются распределить территории и власти между собой, а если не получается договорится мирно, то устраивают перестрелки. Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Из-за боевых действий в некоторых населенных пунктах нет воды, электричества, газа и лекарств. Критическая ситуация в Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской громадах.

"Сами же оккупанты постоянно дерутся между собой за распределение территорий и власти. Местные даже фиксируют перестрелки между разнонациональными подразделениями оккупантов. А также горе-воины выискивают способы оставить позиции и ушиться домой", — сказал Владислав Назаров.

Местные коллаборанты распространяют фейковые заявления о двухвалютной зоне, возможности оформить российское гражданство новорожденным, обучении по российским программам, а также о строительстве кораблей и возобновлении работы железной дороги в направлении Крыма.

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Напомним, в субботу, 18 июня, в оккупированном россиянами Херсоне прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву, а сам удар пришелся на автомобиль.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан. Тем временем бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что в Херсоне ликвидировали начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

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