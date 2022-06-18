Окровавленные и обгоревшие тела оккупантов везут в Херсон "КамАЗами" / Reuters, Радио Свобода

В российских войсках на Херсонщине очень велики потери личного состава. Поэтому тела погибших они перевозят во временно оккупированный Херсон "КамАЗами".

При этом привезенные тела захватчики просто сбрасывают друг на друга, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в спецслужбах.

Температура воздуха в Херсоне на этой неделе составляет +25...+27 градусов. Однако российские военные не торопятся отправлять тела ликвидированных оккупантов домой для захоронения.

Погибшие оккупанты так и остаются на долгое время под палящим солнцем. Из-за этого в городе уже распространяется соответствующий неприятный запах и стало больше мух.

Также сообщается, что больница в Новой Каховке на Херсонщине уже забита ранеными российскими захватчиками. У многих из них ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, жителей Херсонской области призывают покинуть оккупированные территории чтобы воинам ВСУ было легче их освободить.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко пояснил, в чем сложность освобождения Херсонщины. По словам генерала, если армия Украины будет иметь достаточно оружия и начнет сильнее давать отпор, оккупанты остановятся аж за Керченским мостом.

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