"Как рабы": парамедик "Тайра" рассказала об условиях ее содержания в плену

Тайра рассказал о содержании в плену / Думская

Украинский парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) впервые после своего освобождения из плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов.

Женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

"Тайра" в Facebook рассказала, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Из-за пережитого она сейчас усталая и измотанная, но убеждает – скоро восстановится и вернется в строй.

"Пока что я не буду постить селфи. Извините. Мой вес на теперь около 50 кг. Я слишком измотана и выгляжу ужасно. Но мной занимаются лучшие врачи и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду. Сейчас я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, и надо восстановить силы", - написала она.

По словам парамедика, больше всего ей сейчас больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов. Она подчеркнула, что нужно делать все возможное, чтобы пленные были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь россияне нарушают эти права.

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"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, что сидят в застенках врага - когда ты там кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там - мы абсолютно бесправны, как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье мы не имеем, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент того, что происходит в каменных мешках за линией соприкосновения. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена", - отметила Паевская.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

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