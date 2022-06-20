"Сильное задымление": ВСУ накрыли много целей на острове Змеиный - Арестович

Количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
В понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный, сообщил в эфире Фейгин LIVE советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Там (на Змеином - ред.) было много жирных целей и по ним утром как прилетело. Много целей накрыли, было задымление по полной, очень большое", - сказал он.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
Война России против Украины
Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".
При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.
Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.
Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.
Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.
После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.
Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.
Читайте также:
- "Реальная угроза Харькову": Арестович поведал о планах рашистов
- "Покажу, откуда на Украину готовили нападение": Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки Беларуси
- Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - Арестович