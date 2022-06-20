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"Сильное задымление": ВСУ накрыли много целей на острове Змеиный - Арестович

20 июня 2022, 23:37

Количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

Арестович, война в Украине
ВСУ обстреляли позиции оккупантов на Змеином / Фото УНИАН

В понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный, сообщил в эфире Фейгин LIVE советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Там (на Змеином - ред.) было много жирных целей и по ним утром как прилетело. Много целей накрыли, было задымление по полной, очень большое", - сказал он.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

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ВСУ Алексей Арестович новости Украины остров Змеиный
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