На Змеином "жарко": ВСУ ударили по оккупантам на острове

ВСУ ударили по оккупантам на острове Змеиный/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Украинские военные ударили по российским захватчикам на временно оккупированном острове Змеиный.

Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Он отмечает, что ВСУ устроили оккупантам "жаркую погоду".

"В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ", – написал Братчук.

Он отметил, что подробности будут позже, и что сейчас не нужно мешать работать "военным метеорологам".

ВСУ ударили по оккупантам на Змеином/ скрин

Напомним, после предыдущего удара ВСУ по Змеиному оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1, радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники.

После этого компания космических технологий Maxar продемонстрировала новые спутниковые снимки с острова Змеиный в Черном море. Журналист Майк Экель опубликовал новые спутниковые снимки с острова, где украинские войска нанесли удар по вражеским подразделениям РФ.

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