На Змеином "жарко": ВСУ ударили по оккупантам на острове

Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".
Украинские военные ударили по российским захватчикам на временно оккупированном острове Змеиный.
Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Он отмечает, что ВСУ устроили оккупантам "жаркую погоду".
"В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ", – написал Братчук.
Он отметил, что подробности будут позже, и что сейчас не нужно мешать работать "военным метеорологам".
Напомним, после предыдущего удара ВСУ по Змеиному оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1, радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники.
После этого компания космических технологий Maxar продемонстрировала новые спутниковые снимки с острова Змеиный в Черном море. Журналист Майк Экель опубликовал новые спутниковые снимки с острова, где украинские войска нанесли удар по вражеским подразделениям РФ.
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