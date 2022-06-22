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Удар ВСУ по острову Змеиный: разбит ЗРК Панцирь С1 и радиолокационная станция

22 июня 2022, 06:41

Защитники Украины на острове Змеиный разбили военную технику противника.

Как выглядит остров Змеиный после удара ВСУ
Как выглядит остров Змеиный после удара ВСУ / Фото УНИАН

Защитники Украины нанесли удар по вражеским подразделениям на острове Змеиный в Черном море. Зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1, радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По позициям ВСУ за 21 июня в Николаевской области нанесены два авиационных удара вертолетами, потерь нет. Также истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов. Благодаря слаженной работе штурмовик и истребитель уклонились от удара.

Вражеские попытки разведать позиции украинских военных в Николаевской области были прерваны точной работой зенитно-ракетного подразделения.

Подтвержденные потери оккупантов за день составили 49 солдат и офицеров армии РФ, две самоходных гаубицы Мста-С, тягач, станция радиоэлектронной борьбы, состав с боеприпасами, а также пять единиц бронетехники.

Отмечается также, что корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 ВДК и одной подлодки, несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами. В то же время штормовая погода не способствует высадке десанта.

В то же время волнение моря повышает опасность детонации морских мин.

"Одна из таких опасных "путешественниц" была обнаружена в Одесской области. Мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости от одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания. К счастью, на побережье не было посетителей, никто не пострадал. Также море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны она уничтожена путем контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Удар ВСУ по острову Змеиный

20 июня на острове Змеиный, который сейчас временно находится под российской оккупацией, произошли десятки взрывов и вспыхнул пожар.

21 июня в Оперативном командовании Юг сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины в Одесской области нанесли удар по вражеским позициям на захваченном российскими оккупантами острове Змеиный. Оккупанты понесли большие потери.

Специалисты группы OSINT88 выложили спутниковый снимок Змеиного после удара ВСУ по острову. На кадре от компании Planet Labs, сделанном утром во вторник, 21 июня, видны три выгоревших участка.

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