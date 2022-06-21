Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУ

Остров Змеиный / Фото УНИАН

В Сети опубликовали спутниковые снимки захваченного РФ в Черном море украинского острова Змеиный после удара ВСУ, нанесенного по позициям оккупантов.

Соответствующие спутниковые снимки компании Planet Labs опубликовали специалисты из группы OSINT-88.

Обратим внимание, что на кадрах на острове Змеиный видны три выгоревших участка.

При этом спутниковый снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8:51. На нем видно три выгоревших участка.

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/ @OSINT88

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

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