Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУ

Спутниковые снимки компании Planet Labs опубликовали специалисты из группы OSINT-88.
В Сети опубликовали спутниковые снимки захваченного РФ в Черном море украинского острова Змеиный после удара ВСУ, нанесенного по позициям оккупантов.
Соответствующие спутниковые снимки компании Planet Labs опубликовали специалисты из группы OSINT-88.
Обратим внимание, что на кадрах на острове Змеиный видны три выгоревших участка.
При этом спутниковый снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8:51. На нем видно три выгоревших участка.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
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