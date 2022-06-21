У оккупантов большие потери: ВСУ нанесли удар по позициям РФ на Змеином

Нанесен сосредоточенный удар ВСУ с применением различных сил и способов поражения.
Бойцы Вооруженных сил Украины в Одесской области нанесли удар по вражеским позициям на захваченном российскими оккупантами острове Змеиный.
Как говорится в сообщении оперативного командования Пивдень, оккупанты понесли большие потери.
"Нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли "островным гарнизоном", насчитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины для ее завершения", - сказано в сообщении.
Обратим внимание, что по данным командования, состав корабельной группировки врага за ночь не изменился, поэтому угрозы остаются прежними.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
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