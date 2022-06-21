У оккупантов большие потери: ВСУ нанесли удар по позициям РФ на Змеином

По позициям РФ на Змеином ВСУ нанесли удар / Фото УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины в Одесской области нанесли удар по вражеским позициям на захваченном российскими оккупантами острове Змеиный.

Как говорится в сообщении оперативного командования Пивдень, оккупанты понесли большие потери.

"Нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли "островным гарнизоном", насчитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины для ее завершения", - сказано в сообщении.

Обратим внимание, что по данным командования, состав корабельной группировки врага за ночь не изменился, поэтому угрозы остаются прежними.

Читайте такжеОккупанты бросили своих моряков умирать в море: детали мощного удара ВСУ на Змеином

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

Читайте еще: