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Удар ВСУ по войскам России на Змеином: на картах Maxar показали три возгорания на острове

22 июня 2022, 12:21

Первые спутниковые снимки сделали 17 июня, а вторые 21 июня, уже после удара армии Украины по позициям российских оккупантов.

Справа на фото - позиции войск РФ после удара армии Украины / Maxar Technologies

Компания космических технологий Maxar продемонстрировала новые спутниковые снимки с острова Змеиный в Черном море. Первые снимки сделали до атаки ВСУ, а вторые – после. Удар украинских войск по захватчикам пришелся на 20 июня.

Журналист Майк Экель опубликовал новые спутниковые снимки с острова Змеиный, где украинские войска нанесли удар по вражеским подразделениям РФ.

Первые фото были сделаны 17 июня, вторые – 21 июня.

Удар по позициям российских захватчиков был нанесен 20 июня.

ВСУ ударили по оккупантам РФ на Змеином / Maxar Technologies
ВСУ ударили по оккупантам РФ на Змеином / Maxar Technologies
ВСУ ударили по оккупантам РФ на Змеином / Maxar Technologies

Читайте такжеВСУ нанесли удар по "вышкам Бойко": карта NASA зафиксировала пожар на объекте атакиНа показанном фотоснимке можно увидеть три возгорания, два в южной части острова, а также еще одно в центре. Также на снимках продемонстрированы некоторые повреждения башни на южной оконечности острова и растительности, которая сгорела.

Удар армии Украины по позициям РФ на острове Змеиный

На острове Змеиный 20 июня прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. Очевидцы заявили, что видели пролеты ракет в сторону острова.

На следующий день, 21 июня в Оперативном командовании Юг рассказали, что бойцы ВСУ в Одесской области ударили по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный. Захватчики понесли большие потери.

Позже специалисты группы OSINT88 показали спутниковый снимок после удара ВСУ по острову Змеиный. На кадре, предоставленном компанией Planet Labs, заметно три выгоревших участка.

В Оперативном командовании Юг рассказали, что в ходе атаки ВСУ на войска РФ было установлено попадание в ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники российских оккупантов.

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