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Украина может получить новую партию САУ Caesar: ВСУ с их помощью уничтожили 80 единиц техники РФ

10 июня 2022, 12:53

Французские САУ уничтожают врага на фронте.

Украина может получить новую партию САУ Caesar / скриншот

Подразделения ВСУ, которые используют французские гаубицы Caesar, уничтожили с их помощью уже не менее 80 артиллерийских орудий врага.

Париж рассматривает поставку новой партии вооружения, пишет Europe 1. Отмечается, что ранее Украине были переданы шесть орудий, сейчас же рассматривается удвоение их количества.

Оружие уже активно используется на фронте на Донбассе, о чем хорошо осведомлено окружение Макрона. Еще шесть гаубиц могут прибыть в Украину уже к концу июня.

По информации France 2, французским журналистам удалось ознакомиться с работой украинских артиллеристов на гаубицах Caesar.

Воины прошли обучение на военной базе на юге Франции. Они рассказали, что российские артиллерийские орудия расположены на расстоянии 17 км. Сразу после стрельбы артиллеристы должны уйти как можно быстрее, чтобы их не заметил противник. После каждого выстрела Caesar над намеченными целями пролетают украинские разведывательные беспилотники.

По словам командира подразделения, располагающего шестью Caesar, они позволили уничтожить не менее 80 артиллерийских орудий врага.

Читайте такжеУкраинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в адРанее сообщалось, что украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил уже освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

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