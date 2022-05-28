Бойцы ВСУ удачно обкатали французские "Цезари": 155-мм снаряды упали на головы оккупантов

Бойцы ВСУ обкатали французские "Цезари" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил уже освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами, сообщили в Генштабе.

"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек – "К боя", дальность – 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли!", -рассказали военные.

САУ Caesar — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

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САУ на колёсном шасси Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка оборудована системой управления огнём "Сигма-30", в состав которой входит приёмник навигационной системы NAVSTAR.

facebook.com / GeneralStaff.ua

В САУ входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическое наведение орудия.

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