РФ выпрашивает оружие у Ирана, Китая и КНДР: жесткая реакция Пентагона

Пентагон ищет для Украины больше средств ПВО / Reuters

Россия может стремиться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например, ракеты "земля-земля" для использования в Украине.

Как заявил во вторник во время брифинга в Пентагоне представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер, Соединенные Штаты продолжат изучать возможности, как можно усилить эту поддержку Украины на фоне массированных ракетных ударов со стороны рф.

"Если мы увидим, что Россия использует такие способности на поле боя, мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы пролить на это свет", - цитирует представителя Пентагона Укринформ.

Пентагон ищет ПВО, которое можно срочно доставить в Украину

По его словам "очень скоро" в Украине уже будут развернуты первые комплексы NASAMS, которые предоставили США, и об этом объявят украинские власти. Кроме того, американское правительство, а также страны-союзники прорабатывают в приоритетном порядке возможности для обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

"Что касается противовоздушных средств, это продолжает быть приоритетом для правительства США, для министерства обороны – чтобы тесно работать с украинской стороной, а также нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их (Украину – ред.) дополнительными средствами ПВО", - отметил представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что Пентагон и глава ведомства США Ллойд Остин лично продолжают контактировать с союзниками и партнерами, чтобы определить, какие другие оборонные возможности имеющимися как на складах, так и на предприятиях в этих странах, которые можно немедленно поставить Украине.

Китай России не помогает, КНДР тоже

Также во время брифинга он заявил, что Китай не оказывал оружия или другой милитарной поддержки России. Кроме того, нет также признаков, что Северная Корея обеспечивала такие поставки.

"Пока мы не видели никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставлять какие-либо (военные – ред.) средства России", - отметил представитель Пентагона.

В то же время он подтвердил, что США известно об обращении россии, в частности, к Северной Корее о предоставлении оружия и боеприпасов. Однако, по его словам, по крайней мере, публично в Пхеньяне отказали России.

"Но, по нашим оценкам, Россия в дальнейшем ищет способы, как получить оружие из КНДР, а также из Ирана", - добавил представитель Министерства обороны США.

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