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"Убивают наших людей": Зеленский припечатал верхушку Ирана за поставки дронов РФ

22 октября 2022, 19:55

Иран отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

зеленский, иран
Владимир Зеленский жестко высказался в адрес руководства Ирана / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удары российских оккупантов по мирным гражданам Украины с использованием иранских беспилотников.

Во время интервью канадским каналам CTV и CBC он заявил о том, что не доверяет руководству Ирана.

"Нам всем надо защищаться прежде всего от лжи... Я не доверяю руководству Ирана... Я им не доверяю лично, их словам. Я имею в виду само руководство, я не о гражданах Ирана говорю сейчас", - сказал президент.

Он напомнил, что после падения самолета МАУ в 2020 году Иран отрицал свою причастность к его сбитию и признал ее лишь после того, как украинские и иностранные специалисты обнародовали соответствующие доказательства.

Зеленский добавил, что Иран до сих пор не выплатил компенсации родным погибших в этой трагедии.

Глава государства отметил, что сейчас Иран так же отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

"Много раз они публично говорили, что ничего не передавали... Все это ложь, потому что они убивают наших людей... И мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по гражданской инфраструктуре... и отключение нашей энергетики, чтобы люди не пережили эту зиму... Поэтому о каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны, поставляет им убийства украинцев. Это их договоренность за кровавые деньги...", - отметил он.

Поставки иранского вооружения РФ

Напомним, во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".

В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.

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Иран Владимир Зеленский дроны война России и Украины
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