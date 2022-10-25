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Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521

25 октября 2022, 09:19

Дальность действия Meraj-521 – 5 км, он может нести три типа боевых частей. Дроны представили 19 октября. Первыми его должны получить иранские спецназовцы.

Беспилотники Meraj-521
Иранские дроны не приведут к какому-либо перелому в войне в Украине / Фото mil.in.ua

Иран может передать России новые беспилотники Meraj-521, которые презентовали 19 октября.

Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Youtube-канала Фабрика новостей в понедельник, 24 октября, самолеты стабильно курсируют из Тегерана в Москву, поэтому не исключено, что новые БПЛА россияне тоже могут получить. Кроме того, доставку можно осуществлять Каспийским морем на пароме.

"Вопрос только, какое количество этих дронов есть у Ирана, которые они готовы отдать Москве, или тех же баллистических ракет", – сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, иранские дроны не приведут к какому-либо перелому в войне в Украине, но будут методично, поэтапно создавать ВСУ проблемы. Поэтому западные партнеры должны дать украинской армии больше средств для того, чтобы уничтожать вражеские беспилотники.

"Надеемся, что, кроме обеспокоенности Западного мира, будет даваться вооружение, которым это будет сбиваться", – рассказал Игнат.

Дрон Meraj-521 - что о нем известно

Дальность действия Meraj-521 – 5 км, он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 кг, сообщает портал Мілітарний.

Беспилотник запускается с небольших пусковых установок. Оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета.

Дроны Meraj-521 представили 19 октября. Первыми его должны получить иранские спецназовцы Saberin.

Беспилотник Meraj-521
Беспилотники Meraj-521 представили 19 октября / Фото mil.in.ua

Как известно, россия уже использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Накануне в ГУР Минобороны сообщили, что в ближайшее время Тегеран отправит Москве беспилотники нового типа – Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".

Ранее журналисты Reuters писали, что в Иране не считают, что, продавая оружие РФ, они становятся соучастниками преступлений против Украины. Как заявили иранские информаторы издания, то, где применяют это оружие – это не вопрос продавца. Также информатор подчеркнул, что якобы Иран не становится на чью-то сторону в войне, а хочет "положить конец кризису дипломатическим путем". В Тегеране считают, якобы своими поставками оружия России они не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их.

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