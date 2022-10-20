В Минобороны РФ эпично признались в использовании иранских дронов: подвел микрофон

Российский чиновник заявил, что Кремль никогда открыто не признается в том, что РФ использовал иранские дроны для ударов по Украине.
Российский чиновник случайно признался в том, что РФ использует иранские дроны для ударов по Украине. Член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в прямом эфире одного из российских госканалов сказал, что Кремль не признает этого. Видео уже разлетелось в Сети.
Пухова пригласили в студию, но он думал, что микрофон еще выключен. Чиновник решил предупредить ведущих, что о "шахидах" говорить нельзя.
"Лодку раскачать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских... потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власть не признает", — сказал Пухов.
Позже он попытался оправдаться и сказал, что у него проблемы с мозгом.
"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а возможно, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После COVID-19 плохо с мозгом", — сказал он для Подъема.
Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".
В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
20 октября ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.
Атака Киева дронами из Ирана
Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.
Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.
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