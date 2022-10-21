В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов / Коллаж фото mil.in.ua, Reuters

Украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их. Об этом заявили официальные украинские источники, сообщает The Jerusalem Post.

Иранские инструкторы находились на оккупированной Херсонщине и в Крыму. Иранцы были причастны к запускам "мопедов" для ударов по Николаеву и Одессе.

Сообщается, что Израиль заинтересован в том, чтобы передать Украине средства борьбы с иранскими дронами для испытания соответствующих средств обороны в реальных боевых условиях.

Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".

В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

20 октября ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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