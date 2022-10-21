В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"

Иранские инструкторы находились на оккупированной Херсонщине и в Крыму.
Украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их. Об этом заявили официальные украинские источники, сообщает The Jerusalem Post.
Иранские инструкторы находились на оккупированной Херсонщине и в Крыму. Иранцы были причастны к запускам "мопедов" для ударов по Николаеву и Одессе.
Сообщается, что Израиль заинтересован в том, чтобы передать Украине средства борьбы с иранскими дронами для испытания соответствующих средств обороны в реальных боевых условиях.
Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".
В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
20 октября ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.
Атака Киева дронами из Ирана
Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.
Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.
Другие новости:
- Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войны
- Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов
- В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – Данилов