Путин отменяет визиты: в Кремле опасаются подготовки покушения – СМИ

Владимир Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков.

Владимир Путин / сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин снова внезапно отменяет заранее планировавшиеся официальные поездки.

Не исключено, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Об этом идет речь в материале британской The Sun.

Уточняется, что Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-Полимер". Также планировалась встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По официальным данным отмена визита в Псков объясняется неблагоприятными погодными условиями. В то же время журналисты обратили внимание, что аэропорт оставался открытым для прибывающих и вылетающих рейсов, а на снимках Пскова совершенно чистое небо.

Подчеркивается, что Путин отменил уже свой второй официальный визит через неделю, что может свидетельствовать о его проблемах со здоровьем.

В то же время британские журналисты не исключили, что Путин может бояться появляться на публике не только из-за здоровья, но и потому, что опасается покушения на себя.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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