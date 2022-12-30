Кремль назвал друзей Путина в Европе: в список вошли лишь три лидера

Глава Кремля поздравил с Новым годом лишь трех лидеров Европы. Остальные политики являются "недружественными" для Путина.

Кремль назвал трех европейских друзей Путина / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин прислал поздравления с Новым годом иностранным лидерам. Среди европейских политиков поздравления получили только три человека.

Как сообщает сайт Кремля, всего поздравительные открытки поступили 22 лидерам. В частности, глава Кремля поздравил так называемых "руководителей" Абхазии и Южной Осетии.

В своем новогоднем поздравлении Путин упомянул главу Китая Си Цзиньпина, премьера Индии Наренда Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также президента Сирии Башара Асада. Интересно, что лидера КНДР Ким Чен Ына Путин почему-то не поздравил.

Среди лидеров Европы поздравления от диктатора получил президент Сербии Александр Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

На сайте Кремля отдельно отмечается, что Путин поздравил некоторых бывших лидеров иностранных государств – Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Как отметил рупор Кремля Дмитрий Песков, Путин не будет приветствовать лидеров "недружественных стран", поскольку с ними "фактически нет контактов".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин все больше изолируется от людей. Он практически не общается с прессой, даже впервые отменил свою ежегодную пресс-конференцию. В Кремле объясняют это тем, что Путину мешает пандемия коронавируса.

Также сообщалось, что Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-полимер". Также планировалась встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Журналисты не исключают, что состояние здоровья Путина оставляет желать лучшего. Кроме того, российский диктатор может бояться покушения на себя.

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