Путин решил помародерить: поклянчил огурцы у 8-летней девочки с оккупированного Запорожья

Российские пропагандисты сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин якобы позвонил 8-летней девочке с захваченной оккупантами территории Запорожской области.
При этом российский диктатор попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья. Об этом сообщают пропагандисты РИА Новости.
"Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - говорил он в трубку телефона.
По данным росСМИ, Путин якобы звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму".
При этом хозяин Кремля якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".
Ранее сообщалось о том, что во время массированного российского обстрела 5 декабря в Запорожской области погибли супруги Елена и Валерий Ткаченко. Их сын и невестка получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, в больнице находится маленькая внучка, которой через два месяца должно исполниться два года.
Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
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