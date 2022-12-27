Путин решил помародерить: поклянчил огурцы у 8-летней девочки с оккупированного Запорожья

Владимир Путин якобы звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму".

Владимир Путин / Скриншот

Российские пропагандисты сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин якобы позвонил 8-летней девочке с захваченной оккупантами территории Запорожской области.

При этом российский диктатор попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья. Об этом сообщают пропагандисты РИА Новости.

"Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - говорил он в трубку телефона.

По данным росСМИ, Путин якобы звонил Александре Титаренко, которая "мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму".

При этом хозяин Кремля якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что во время массированного российского обстрела 5 декабря в Запорожской области погибли супруги Елена и Валерий Ткаченко. Их сын и невестка получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, в больнице находится маленькая внучка, которой через два месяца должно исполниться два года.

Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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