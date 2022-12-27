"Будет вспоминать этот день на скамье подсудимых": Пионтковский рассказал о роковой ошибке Путина

Как отметил Пионтковский, в РФ был план, по которому она должна была "пройти" Украину за несколько дней, а после этого ее войска стали бы на границах НАТО.

Пионтковский рассказал о роковой ошибке Путина / УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину проговорился одному из лидеров Европы о своем решении воевать против нашей страны. Именно об этом дне глава Кремля будет вспоминать, когда будет сидеть на скамье подсудимых. Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский.

Как отметил Пионтковский в комментарии 24 каналу, в России был план, по которому должна была "пройти" Украину за несколько дней, а после этого захвата российские войска стали бы на границах НАТО – в частности, в Польши или стран Балтии.

По его словам, Путин был настолько уверен в том, что у него все получится, что проговорился о своих планах за несколько дней до полномасштабного вторжения.

"Это день его "триумфа" – когда Путин будет сидеть на скамье подсудимых, он будет с удовольствием его вспоминать. Это было в начале февраля – встреча Путина с Макроном. Как же он в этот день выкаблучивался... И по Украине "прошелся" своей гадкой улыбкой говорил: "Нравится – не нравится, терпи моя красавица", - отметил Пионтковский.

Российский оппозиционер подчеркнул, что тогда РФ придумала для себя "хороший" план: захватчики были на 100% уверены, что Путин выиграет, а США опозорятся и после этого Тайвань сам бы отдался Китаю.

"Но Путин проболтался. Редко он такие вещи говорит – мол, они понимают, что на конвенционном уровне они уступают армии НАТО в целом, но потом выяснилось, что он уступает даже армии Украины", - сказал Пионтковский.

Оппозиционер отметил, что тогда глава Кремля говорил, что у них такое оружие, что аналогов в мире нет.

По его словам, план у Путина был – выйти на границу с НАТО, начать войну и объявить ультиматум – чтобы НАТО убирался из Польши и Прибалтики, иначе бы Россия применила ядерное оружие. "И этот план полностью сломала Украина", - добавил Пионтковский.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Также глава Кремля заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить российский народ". Российский диктатор цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении.

"Разделяй и властвуй. Вот они всегда пытались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша цель в другом – в объединение русского народа", - сказал Путин.

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