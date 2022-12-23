У Путина вспомнили о "демилитаризации" Украины и высказались насчет переговоров

Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о скорейшем завершении войны против Украины.

Дмитрий Песков / Фото УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что под недавним заявлением Владимира Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелись в виду не переговоры, а достижение целей РФ в войне против Украины.

"Никаких предварительных контактов по этому (переговоров - ред.) нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении "СВО" (войны против Украины - ред.) путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит", - цитируют его пропагандисты РФ.

При этом он заявил, что РФ якобы "существенно продвинулась" на пути демилитаризации, которую называли одной из целей войны против Украины.

Отвечая на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно, демилитаризацию Украины, исходя из выступления президента Владимира Путина, Песков ответил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации".

Напомним, ранее Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией".

В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

"Война была начата не нами, а в 2014 году после "государственного переворота" в Украине. Она была начата украинскими тогда властями, которые пришли в коридоры этой власти с помощью "госпереворота" для подавления волеизъявления людей, живших на Донбассе", — сказал Путин.

Напомним, ранее Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом".

Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

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