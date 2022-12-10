"У диктатора стресс": Пионтковский объяснил, почему Путин впервые в карьере появился пьяным на публике

По словам Пионтковского, российский диктатор был "абсолютно пьяным и развязанным", что противоречит его образу.

Пионтковский прокомментировал видео с пьяным Путиным / УНИАН, скриншот

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский заявил, что недавнее появление на публике главы Кремля Владимира Путина подшофе свидетельствует о том, что диктатор находится под невероятным стрессом. Об этом пишет "УНИАН".

"Недавно он пьяненьким появился на публике, это, кстати, впервые в его карьере. Показывает, под каким невероятным стрессом он находится...",- сказал эксперт.

По словам Пионтковского, российский диктатор был "абсолютно пьяным и развязанным". Он отметил, что такое состояние Путина абсолютно противоречит его образу.

"К тому же, помните, в какой обстановке – это он с бокальчиком шампанского, рукой в кармане делился мыслями о том, как уничтожают инфраструктуру Украины. По-моему, вот даже те, так называемые "герои России", которых собрали, наверное, такие же фейковые, как матери (мобилизованных, - ред.), они... смотрели, как минимум, с удивлением на него...", - добавил политолог.

Путин появился на публике подшофе

Недавно российский диктатор Владимир Путин с бокалом шампанского сделал бредовое заявление относительно ударов по объектам украинской энергосистемы. По словам диктатора, армия РФ бьет по городам Украины и оставляет миллионы мирных жителей без света, тепла и воды, потому что Украина якобы взорвала Крымский мост.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы это делаем. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто взорвал линию электропередач с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - сказал Путин с наглой улыбкой.

К слову, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не забыл обвинить в начале войны Украину.

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